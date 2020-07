Lazio, torna la coppia-gol: assist di Luis Alberto e gol di Immobile

A distanza di un intero girone, nella Lazio è tornato a scaldarsi l’asse vincente tra Luis Alberto ed Immobile

Dal Torino al Torino, 19 partite: tanto ci è voluto perché l’asse tra Luis Alberto ed Immobile tornasse a scaldarsi ed abbattersi sugli avversari. Come riportato da Lazio Page, infatti, dei 18 gol messi a segno da Ciro, ben 5 sono arrivati su assist dello spagnolo. Prima della gara di ieri, però, non succedeva dalla gara di andata vinta per 4-0.

Ecco l’elenco delle gare di questa stagione in cui Immobile e Luis Alberto hanno confezionato insieme una rete:

Sampdoria-Lazio 0-3; Lazio-Parma 2-0; Bologna-Lazio 2-2; Lazio-Torino 4-0; Torino-Lazio 1-2.