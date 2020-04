Lazio, l’ex campione del Mondo Dino Zoff ha detto la sua in merito ad una possibile ripresa del campionato

Dino Zoff ha rilasciato un’intervista sulle colonne de il Corriere della Sera in cui ha parlato anche di una possibile ripresa della stagione. Ecco le sue parole.

«Ritornare a giocare? Ci spero ma non ci credo. Non si sbaglino i temi. Capisco Lotito che spinge per il ritorno ma in testa c’è la Juventus. Ma non sbagliamo più».