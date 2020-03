Lazio, Zazzaroni: «Lotito? Benvenuto a chi ha lucidità per trattare la sopravvivenza del calcio»

Lazio, il direttore de il Corriere dello Sport approva in parte l’impegno del presidente Lotito nel cercare di non far collassare il calcio

Il presidente Lotito ha attirato su di se moltissime critiche in questo periodo per la sua posizione per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti anche se dietro a questa mossa c’è un motivo molto chiaro. Queste le parole de il direttore de il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

«Il calcio è un’impresa, si ricorda spesso che è la sesta o la settima industria nazionale: a forza di chiacchiere la perderemo del tutto. Benvenuto a chi ha la lucidità di trattarne la sopravvivenza. Poi, volendo, potremo continuare a raccontarci gol, campioni, vittorie e sconfitte. Le favole che da cent’anni ci aiutano a vivere».