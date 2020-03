Lazio, Lotito si batte per la ripresa degli allenamenti: il motivo

Lazio, il presidente Lotito continua a portare avanti la sua battaglia per la ripresa degli allenamenti: ecco il perché

I biancocelesti dovevano tornare in campo nella giornata di ieri per riprendere gli allenamenti. Alla fine, come si sospettava, il tutto è stato rinviato a data da destinarsi, vista l’emergenza legata al coronavirus che ancora attanaglia l’Italia. L’idea di voler ricominciare il prima possibile ha attirato sul patron Lotito tantissime critiche da parte del mondo del calcio e non solo.

Come riporta il Corriere dello Sport tuttavia l’idea del presidente della Lazio era ben chiara: riniziare ad allenarsi il prima possibile per evitare il collasso del calcio. La paura è infatti che le big stiano spingendo per la chiusura del campionato a discapito delle medio-piccole che non riuscirebbero a sostenere il contraccolpo finanziario.