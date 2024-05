Zaccagni: «Tudor? Sono cambiate QUESTE cose, Nazionale? Spero di….» Le parole dell’esterno biancoceleste

A margine dell’evento organizzato a Coverciano ‘Il calciomercato ai tempi dell’intelligenza artificiale“, l’esterno della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato cosi:

«Negli ultimi 5-6 anni la tecnologia nel calcio ha fatto passi in avanti, basti pensare che ora se vuoi comprare un calciatore anche dal Sudamerica lo puoi fare in 5 minuti. L’intelligenza artificiale bisogna saperla usare nel modo giusto. Per i tifosi c’è molto più contatto con i social, quindi puoi stare più vicino alla squadra attraverso un social. Tudor? Sono cambiate un po’ di cose, logico che quando c’è un cambio allenatore c’è sempre quella scossa iniziale. Siamo arrivati in Europa League e siamo felici di aver rimesso in piedi una stagione non felicissima. Coverciano? È sempre un’emozione… Spero di esserci anche fra qualche giorno»