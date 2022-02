Lazio, Zaccagni supera sé stesso: record di marcature in Serie A

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mattia Zaccagni supera sé stesso: l’esterno della Lazio ha già segnato sei gol in questo campionato di Serie A

Con una grande doppietta realizzata in pochi minuti (la prima in biancoceleste), Mattia Zaccagni supera sé stesso.

Come riporta Opta, infatti, l’esterno della Lazio ha segnato sei gol in questo campionato in 19 match, superato il suo precedente record di marcature in una singola stagione di Serie A (cinque reti nel 2020/21 in 36 gare).