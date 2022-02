Doppietta Zaccagni: l’esterno chiude la partita a metà ripresa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha chiuso la partita con una doppietta di Mattia Zaccagni: per l’esterno ex Verona è la prima in biancoceleste

La Lazio ha trovato il raddoppio al decimo del secondo tempo della gara contro il Bologna grazie ad un gol di Zaccagni.

L’esterno italiano, ben servito da Luis Alberto, ha battuto Skorupski in uscita con un rasoterra finito sotto le gambe dell’estremo difensore dei felsinei. Pochi minuti dopo lo stesso Zaccagni ha realizzato la sua personale doppietta, la prima in maglia biancoceleste, con tap-in sotto porta. Gara chiusa per i padroni di casa.