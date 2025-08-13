 Lazio, l’agente di Zaccagni: «Interesse del Napoli»
Lazio, l’agente di Zaccagni chiarisce: «Interesse del Napoli, ma nessuna trattativa possibile»

Lazio, l’agente di Zaccagni chiarisce: «Interesse del Napoli, ma nessuna trattativa possibile»

38 minuti ago

Lazio, Giuffredi svela i retroscena: il blocco del mercato biancoceleste ha impedito ogni operazione.

Il nome di Mattia Zaccagni è tornato con una certa insistenza nel radar del Napoli durante le ultime sessioni di calciomercato. Non è una novità: prima del suo approdo alla Lazio, nell’estate 2021, l’esterno offensivo ex Hellas Verona sembrava ad un passo dal vestire la maglia azzurra. I contatti di allora furono concreti, ma alla fine il destino lo condusse nella Capitale, dove è diventato uno dei punti fermi della squadra biancoceleste.

Nelle scorse settimane si è parlato nuovamente di un possibile assalto del club partenopeo, alimentando ipotesi e indiscrezioni. A fare chiarezza è intervenuto direttamente Mario Giuffredi, agente del giocatore, nel corso di un’intervista rilasciata a Chiamarsi Bomber:

«Per Zaccagni c’è stato un interesse concreto del Napoli, ma con il blocco del mercato della Lazio non c’era modo di procedere: senza la possibilità di acquistare un sostituto, non si poteva cedere. Non ci sono mai stati margini reali per avviare una trattativa».

Parole nette che confermano come, nonostante la stima e l’interesse del Napoli, l’operazione fosse di fatto impossibile. La Lazio, a causa delle note difficoltà sul mercato, non poteva permettersi di perdere un titolare senza avere il tempo e le possibilità di sostituirlo adeguatamente.

Il contratto di Zaccagni con la Lazio scade nel 2029, e il giocatore, oggi capitano della squadra, rappresenta uno dei leader tecnici e carismatici dell’undici di Maurizio Sarri. Nonostante ciò, il legame affettivo tra l’attaccante e la città di Napoli è forte: Zaccagni è nato a Cesena ma ha sempre dichiarato di avere un debole per l’atmosfera del Sud e per la passione dei tifosi partenopei.

Per il momento, dunque, il capitolo è chiuso. Il Napoli dovrà mettere in stand-by il dossier Zaccagni e valutare altre opportunità, mentre la Lazio punta a blindare il suo capitano e a ripartire da lui per la prossima stagione. Un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio non è da escludere nei prossimi mesi, così da spegnere definitivamente ogni voce di mercato e rafforzare il legame tra Zaccagni e i colori biancocelesti.

