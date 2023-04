Lazio, Zaccagni miglior italiano in Serie A: pronto il suo ritorno in Nazionale. A giugno il suo ritorno in azzurro sembra scontato

Secondo quanto riportato da La Repubblica dopo l’ottima stagione del bomber della Lazio, Mattia Zaccagni, il suo ritorno in Nazionale a giugno sembra essere scontato.

Nessun italiano ha segnato quanto lui in Serie A e questo non può altro che essere un messaggio forte e chiaro al ct azzurro Mancini. L’attaccante biancoceleste contro la Juve ha segnato la decima rete risultando il miglior italiano in quanto rendimento sotto porta di tutto il campionato.