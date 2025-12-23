Hanno Detto
Zaccagni: «Stagione molto particolare, ma finalmente i risultati stanno arrivando. Sarri un grande motivatore. Sul 2026 mi auguro una cosa»
Zaccagni in un’intervista ai microfoni di Sky Sport si è soffermato sulla stagione della Lazio e ha parlato anche di Sarri. Le sue parole
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mattia Zaccagni si è soffermato su diversi temi: dalla stagione al 2026 passando anche al rapporto con Sarri.
STAGIONE – «Sicuramente molto particolare. Le difficoltà non sono mancate, ma noi siamo rimasti uniti e adesso stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro».
LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
SARRI – «Lui ti spinge a dare tutto ed è un grande motivatore. Noi diamo il massimo e adesso stanno arrivando anche i risultati».
SUL 2026 – «Dal punto di vista calcistico spero di dare tante gioie ai tifosi della Lazio. Se lo meritano e lo meritiamo anche noi. Stiamo creando davvero qualcosa di bello e speriamo di raggiungere gli obiettivi con questa atmosfera».
News
Dia, rimandato l’esonero in Coppa d’Africa: il suo Senegal ha vinto anche se l’attaccante non ha giocato. Le ultime
Dia, l’esonero in Coppa d’Africa è rimandato al prossimo turno. Il Senegal ha vinto all’esordio, ma il giocatore non ha...
Udinese Lazio, Sarri potrebbe ragionare anche sul cambio modulo viste le assenze: le ultime sui biancocelesti
Udinese Lazio, viste le assenze a centrocampo Sarri potrebbe ragionare su un 4-4-2. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso...
Lazio, la Commissione si è ufficialmente pronunciata sui biancocelesti. Sarà un mercato libero a gennaio? Le ultimissime
Lazio, buone notizie per i biancocelesti. Il calciomercato del club capitolino si è sbloccato e Fabiani potrà agire in maniera...