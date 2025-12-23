 Zaccagni: «Stagione molto particolare, ma finalmente i risultati stanno arrivando. Sarri un grande motivatore. Sul 2026 mi auguro una cosa»
Zaccagni: «Stagione molto particolare, ma finalmente i risultati stanno arrivando. Sarri un grande motivatore. Sul 2026 mi auguro una cosa»

Zaccagni

Zaccagni in un’intervista ai microfoni di Sky Sport si è soffermato sulla stagione della Lazio e ha parlato anche di Sarri. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mattia Zaccagni si è soffermato su diversi temi: dalla stagione al 2026 passando anche al rapporto con Sarri.

STAGIONE – «Sicuramente molto particolare. Le difficoltà non sono mancate, ma noi siamo rimasti uniti e adesso stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro».

SARRI – «Lui ti spinge a dare tutto ed è un grande motivatore. Noi diamo il massimo e adesso stanno arrivando anche i risultati».

SUL 2026 – «Dal punto di vista calcistico spero di dare tante gioie ai tifosi della Lazio. Se lo meritano e lo meritiamo anche noi. Stiamo creando davvero qualcosa di bello e speriamo di raggiungere gli obiettivi con questa atmosfera».

