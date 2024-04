Lazio Women, le ragazze di Grassadonia festeggiano il successo con il Tavagnacco: il post social – FOTO

Lazio Women, le ragazze di Grassadonia festeggiano il successo con il Tavagnacco: il post social del club biancoceleste- FOTO

La Lazio Women conquista un’altra vittoria in campionato e vola verso la promozione in Serie A femminile. Questa volta è il Tavagnacco ad uscire sconfitto dal Fersini: 6-1 il risultato finale.

La società biancoceleste ha postato sui social una foto dei festeggiamenti delle ragazze di Grassadonia. «UN SUCCESSO NETTO PER LA LAZIO WOMEN!

Doppietta per Goldoni, in gol anche Visentin, Popadinova, Eriksen e Kuenrath!» è la didascalia che accompagna il post.