Lazio Women, vittoria fondamentale per la promozione: con l’Orobica è 3 0

Le ragazze della Lazio Women hanno battuto per 3 0 l’Orobica, conquistando tre punti fondamentali per la promozione in Serie A

Una vittoria fondamentale per la Lazio Women in questa domenica! Le ragazze biancocelesti hanno sconfitto per 3 0 l’Orobica nella 21esima giornata di campionato. La squadra allenata da Carolina Morace conquista così 3 punti importantissimi in ottica promozione.

Adesso ci sarà da combattere ancora per qualche giornata, con l’obiettivo di conquistare di nuovo la Serie A dopo tanto tempo. Il sogno delle aquilotte continua.