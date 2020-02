Lazio Women, Visentin: «Vogliamo ricattarci contro il Napoli»

Lazio Women, Noemi Visentin ha presentato il match di domani che vedrà le biancocelesti impegnate contro il Napoli

Una gara fondamentale quella di domani per le ragazze di Seleman. Le biancocelesti infatti sfideranno il Napoli capolista. L’attaccante Noemi Visentin ha presentato la gara ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Quello di domani sarà un match da seguire, invito tutti i tifosi a venire a sostenerci. Sarà importante vincere, non pensavamo di poter essere a questo punto in classifica la scorsa estate. Il Napoli è stata l’unica squadra a batterci in campionato, abbiamo tanta voglia di riscatto. Abbiamo tanta consapevolezza nei nostri mezzi, soprattutto dopo la vittoria di Verona. Il Napoli è una squadra fisica, dovremo essere brave a metterla sul piano tecnico e sul nostro gruppo per vincere. Sono diventata calciatrice grazie a mio padre, che ogni volta mi fa notare più i miei difetti che i pregi».