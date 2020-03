Lazio Women, Vicenzi: «Siamo pronte per il derby!»

Lazio Women, test importantissimo per le ragazze di Seleman che oggi scenderanno in campo per il derby

Oggi sarà derby. Alle 14:30 la Lazio Women sfiderà infatti la Roma CF. Ecco le parole del portiere biancoceleste Vicenzi ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Abbiamo preparato al meglio il derby contro la Roma CF, che è sempre una partita a parte. La giocheremo come tutte le altre, cercando di dare tutto. Siamo in lotta per la promozione con Napoli e San Marino Academy, tra noi e le giallorosse ci sono 18 punti di differenza in classifica, abbiamo un’importante consapevolezza nei nostri mezzi. Ci aspetta una gara difficile, ma ci faremo trovare pronte».

«Loro hanno individualità veloci e tecniche, brave anche a segnare da fuori. All’andata abbiamo pareggiato sbagliando tanto, ora servirà la massima attenzione in ogni momento della partita. Tutte le squadre sono cresciute molto in questo girone di ritorno, ogni partita andrà giocata al massimo per portare a casa punti pesanti».