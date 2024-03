Lazio Women U15, tris al Palermo: un altro trionfo per le aquilotte

Lazio Women U15, arriva un altro successo per le aquilotte di mister Stella: tris al Palermo nell’ultimo incontro

La Lazio, con un comunicato, ha elogiato l’ultimo successo della formazione Women U15.

IL COMUNICATO – Alla terza giornata della Fase Interregionale Femminile U15 arriva un altro trionfo per le aquilotte. La Lazio Women U15, guidata dal tecnico Francesco Stella, si aggiudica la sfida casalinga del `Green Club` contro le pari età del Palermo per 3 a 1.

Il match si mette in salita per le biancocelesti, dopo appena due giri di lancette sul cronometro sono le rosanero a passare in vantaggio. La reazione della Lazio è immediata, al 16` il risultato torna in parità grazie alla rete di Laudiero. E` la giocatrice capitolina a prendere per mano la squadra e portarla alla vittoria grazie ad altri due palloni spediti in fondo al sacco. E` tripletta personale per Gaia Laudiero. Una partita combattuta fino alla fine, ma non c`è nulla da fare per la squadra siciliana, al triplice fischio finale Lazio Women batte Palermo 3-1.

Le aquilotte classe 2009 danno seguito al trionfo sulla Salernitana ed inanellano la seconda vittoria consecutiva. La Lazio Women U15 di mister Stella si trova al secondo posto della classifica a pari punti con Napoli Femminile, Palermo e Delfino Pescara.

Le biancocelesti tornano in campo nel prossimo weekend impegnate nella trasferta di Pomigliano.