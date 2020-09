Le ragazze della Lazio Femminile si sono sottoposte ai test di sieroprevalenza prima della gara di coppa con il Brescia.

Mattinata di visite mediche per la Lazio Women. Dopo la presentazione della rosa della scorsa settimana, la squadra femminile, diretta da Mauro Bianchessi e allenata da Ashraf Seleman, ha effettuato presso la nuova struttura di Trigoria del Campus Bio-Medico gli esami di sieroprevalenza prima della partenza per la gara di Coppa Italia, in programma domenica a Brescia.