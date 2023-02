Lazio Women-Ternana: streaming LIVE e diretta TV: dove vederla. Ecco dove sarà trasmessa la partita di Serie B femminile

Dopo un turno di riposo per gli impegni in Nazionale, ritorna in campo la Lazio Women che per il 18esimo turno di campionato dovrà affrontare la Ternana.

La gara in programma domenica 26 febbraio verrà trasmessa in tv e in streaming su Eleven Sport.