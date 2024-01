Lazio Women, con la Ternana per la testa della classifica: c’è Adami. Il tecnico Grassadonia convoca subito la nuova arrivata

Una domenica di Lazio a tutto tondo quella che ci offre questo 14 gennaio. Si è già cominciato con la Primavera di Sanderra, si continuerà con i ragazzi di Sarri, e si chiuderà a partire dalle 14.30 con la squadra femminile allenata da Gianluca Grassadonia.

La Lazio Women è attesa da uno scontro diretto ad alta quota da giocarsi in casa della Ternana, che guida la classifica della Serie B femminile per via di una miglior differenza reti. Vincere significa staccare le umbre di 3 punti, e continuare la marcia verso la promozione in Serie A. Ad aiutare le aquilotte ci sarà anche l’ultima arrivata Adami, pronta all’esordio