Lazio Women, termina in pareggio contro il San Marino per le ragazze della Primavera: i dettagli

Le ragazze della Lazio Women portano a casa il quinto risultato utile consecutivo e mantengono il secondo posto della classifica

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO- Ritornano in campo le ragazze della Lazio Women. La squadra guidata da Pamela Pace inanella il quinto risultato utile consecutivo (3 vittorie e 2 pareggi) e mantiene il secondo posto della classifica.

Alla 9^ giornata del campionato Primavera 2 Femminile la sfida del ‘Green Club’ tra Lazio Women e San Marino Academy termina 2-2.

Pronti, via e la squadra di mister Piva sblocca il risultato con Terenzi. Le aquile non ci stanno e spingono il piede sull’acceleratore trovando la via del gol al 26’, è Scaramuzzi a mettere la firma sul match. Le biancocelesti cercano la rete del raddoppio, ma la prima frazione di gioco termina con il parziale di 1-1.

Nella ripresa, le capitoline trovano il meritato raddoppio all’11’, questa volta è Mancini a spedire la sfera in fondo al sacco per il 2-1. La Lazio Women continua a creare gioco ed azioni, ma non riesce a trovare la rete per chiudere i giochi, ne approfittano le avversarie che acciuffano il pari alla mezz’ora, è ancora Terenzi a segnare. Il risultato si porta sul 2-2, entrambe le squadre cercano il guizzo vincente sotto porta, ma senza riuscita. Al triplice fischio la sfida Lazio Women-San Marino Academy termina 2-2.

Le aquile della Primavera biancoceleste continuano il volo e mettono in cassaforte il quinto risultato utile consecutivo rimanendo sul gradino intermedio del podio.

Nel prossimo weekend, le ragazze di Pamele Pace osservano il turno di riposo. Le biancocelesti tornano in campo il 14 Gennaio per la sfida Res Women-Lazio Women, uno scontro d’alta quota.

PRIMAVERA FEMMINILE 2 (9^ Giornata):

Lazio Women- San Marino Academy 2-2

Marcatori: 2’pt, 30’st Terenzi (SMA), 26’pt Scaramuzzi (LW), 11’st Mancini (LW)

LAZIO WOMEN: Scotti, Fiorini, Pizzi, Fonck, Sabbatini, Forte, Livignani (19’s Morato), Stefani (38’st Francolini), Scaramuzzi (38’st Palombini), Mancini, Caligiuri (10’st Quadrio).

A disp.: Gregori (GK), Fontana, Moretti, Saia, Ciccone.

All.: Pamela Pace.

SAN MARINO ACADEMY: Forcellini, Fabbri, Ceppari (16’st Spataro), Lombardi (27’st Paolini), Falvo, De Marsico, Benatti (42’st Pitonzo), Yazici, Iorio (42’st Girolomoni), Terenzi, Primavera (27’st Carli).

A disp.: Gallesio (GK), Saponaro, Tamagnini, Dagni.

All.: Piva