Lazio Women – Tavagnacco, archiviata la rocambolesca vittoria di Brescia le ragazze di Catini tornano in campo contro il Tavagnacco

Archiviata la rocambolesca vittoria contro il Brescia, le ragazze di Catini torneranno in campo per sfidare in casa il Tavagnacco. Il match si disputerà il 12 Febbraio alle ore 14,30 e i tifosi potranno vederlo o sugli spalti di Formello, oppure su Eleven Sport.