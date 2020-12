Lazio Women, solo un pari contro l’Orobica

La Lazio Women di mister Seleman non va oltre il pari nel recupero di ieri: finisce 1-1 al Fersini, a segno Martin e Mandelli

Solo un punto per la Lazio di Seleman nel recupero della nona giornata di campionato contro l’Orobica. Termina 1-1 al Fersini, con le reti di Martin e Mandelli. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, le biancocelesti hanno disputato un’ottima prova, ma non è stata sufficiente per battere le avversarie.

La classifica rimane molto corta: il Pomegliano, secondo, è a -3. Bisognerà però cambiare approccio, soprattutto nelle gare casalinghe.