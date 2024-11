Lazio Women, Sofia Colombo: «Oggi dovevamo dare delle risposte e sono arrivate»

Le parole di Sofia Colombo, centrocampista della Lazio Women, dopo la vittoria ottenuta dalle biancocelesti in Coppa Italia contro il Como

Sofia Colombo ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria della Lazio Women contro il Como in Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Oggi era una partita dove bisognava dare tante risposte, ne abbiamo parlato a lungo e credo che in campo abbiamo dato tutte le risposte. Sicuramente pecchiamo d’esperienza in un campionato così dove non puoi sbagliare una virgola, la partita di oggi è stata un buon punto di partenza a livello di umore, di squadra e di spogliatoio e possiamo far vedere chi siamo da adesso in poi. Noi entriamo in campo dando il massimo, cercando di fare il gioco. Produciamo tanto, ora è il momento di fare di più. Dobbiamo rimanere unite e continuare a lavorare, sono sicura che i risultati arriveranno. A livello di spogliatoio siamo unite, arriveranno tutti i risultati».