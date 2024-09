Lazio Women, Simonetti: «Lazio, torno a CASA. Gruppo bellissimo, GRANDI strutture e sul mister dico questo»

Lazio Women, ai microfoni ufficiali del club, le parole di Flaminia Simonetti, tornata al club biancoceleste quest’estate

Intervenuta ai microfoni ufficiali del club, Flaminia Simonetti si è presentata alla Lazio Women. La giocatrice si è detta felice di essere tornata a casa e ha già trovato l’intesa giusta con le compagne e con il proprio allenatore.

FORMELLO – «Sono tornata a casa, sono molto felice. Formello è stata una sorpresa, non è scontato trovare strutture che ti offrono tutte queste cosa dagli spogliatoi nuovi ai campi che sembrano tappeti da golf. È bello allenarsi qui, nonostante giochiamo in Serie A non è scontato. In questi ultimi anni la Lazio si è data da fare per tornare a questi livelli, la partita con la Roma è stato un altro segnale per far capire che tutto è stato fatto bene».

GRUPPO – «Arrivo dopo un anno travagliato. Questa credo sia la piazza migliore per potermi esprimere al massimo. Le prime impressioni sono state molto positive, mi trovo molto bene e c’è un bellissimo gruppo fatto di ragazze umili. Col mister mi trovo benissimo, allineata con quelle che sono le sue richieste. All’inizio ho fatto fatica perché venivo da un modo di giocare diverso. Le compagne e il mister mi hanno aiutato a trovare l’equilibrio in questo modulo nuovo».

LA STAGIONE – «Sarà un anno divertente, siamo consapevoli delle potenzialità di questa squadra. Daremo del filo da torcere a tutti, dopo la Roma altre squadre inizieranno a guardarci con occhi diversi. Siamo forti, cariche e umili. Ci sono tutti gli ingredienti per fare una bella stagione. A parte il fatto che siamo lunghe, quello che alza l’intensità negli allenamenti è la concorrenza. Ognuna sa che per avere il posto deve dare qualcosa in più, tutte vogliono giocare la domenica».

GRASSADONIA – «Il mister non lo conoscevo, ma me ne hanno parlato tutti bene prima di arrivare. È una grande persona a livello umano, anche se non ci parli ti sa capire. Lui è veramente il nostro valore aggiunto, sia a livello umano sia calcistico è seguito da tutte».