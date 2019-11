Lazio Women, Seleman: «Serve maggiore concretezza!»

Ashraf Seleman, tecnico della Lazio Women, ha parlato del pareggio di eri

Novese-Lazio 1-1. Un pareggio che lascia un po’ a bocca asciutta le biancocelesti. Ashraf Seleman, tecnico della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare del match id ieri. Ecco ciò che ha detto.

PARLA SELEMAN – «Il pareggio di ieri ci lascia rammarico perché sono tre partite che facciamo grandi prestazioni senza però concretizzare. Anche ieri è successa la stessa cosa, dobbiamo sicuramente migliorare in zona gol. Abbiamo la seconda miglior difesa del campionato ma in questo momento facciamo fatica a segnare. Di certo la squadra è viva, dobbiamo quindi essere più cattivi negli ultimi 20 metri ed evitare errori. Le ragazze però sono state brave a recuperare la gara in extremis su un campo pesante, inoltre dopo l’1-1 abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla. Stiamo andando bene, nonostante ci manchino alcuni punti, che avrebbero voluto dire al momento 2° posto. Ora c’è la sosta per la Coppa Italia, avremo quindi 2 settimane per preparare la delicata sfida contro il Vittorio Veneto e lavorare sulla determinazione. Molto importante poi l’iniziativa “Facciamo gli uomini”, fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uguaglianza dei generi».