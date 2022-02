Lazio Women sconfitta ma a testa alta: al Vismara vince il Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Altra sconfitta per la Lazio Women che cede solo nel finale al Milan di Maurizio Ganz: il tabellino

La Lazio Women esce sconfitta a testa dal confronto con il Milan al Vismara. Le biancocelesti cadono soltanto negli ultimi scampoli di gara contro un avversario che aveva inserito addirittura quattro punte per raggiungere la vittoria.

Altra buona prestazione per le ragazze di Catini che però – come successo contro l’Inter -non portano a casa nessun punto.

MILAN-LAZIO 3-1

Marcatrici: 7′ Visentin (L), 38′ Piemonte (M), 88′ Stapelfeldt (M), 93′ Andersen (M)

MILAN (3-4-3) – Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Guagni (86′ Stapelfeldt), Jane, Grimshaw, Tucceri Cimini (54′ Andersen); Thomas (72′ Longo), Piemonte, Bergamaschi. A disp.: Babb, Beka, Boureille, Premoli, Miotto, Dal Brun. All.: Maurizio Ganz

LAZIO (4-3-3) – Ohstrom; Pittaccio, Foerdos, Groff, Heroum; Castiello, Ferrandi (69′ Di Giammarino), Cuschieri; Fridlund (88′ Vigliucci) , Visentin, Labate (67′ Pezzotti). A disp.: Natalucci, Guidi, Savini, Le Franc, Santoro, Vigliucci, Chukwudi. All.: Massimiliano Catini

NOTE – Ammoniti: 50′ Codina (M)

Recupero: 4’st

Arbitro: Enrico Gigliotti