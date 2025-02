Lazio Women-Sampdoria, cambia l’orario della sfida del Fersini: ecco quando si disputerà il match

Condividi via email

Lazio Women-Sampdoria, cambio di programma per la sfida del Fersini della formazione di Grassadonia: ecco quando si disputerà il match

Come la serie A per la Lazio di Baroni, anche la stagione della Lazio Women di mister Grassadonia entra nel vivo e i punti iniziano a farsi sempre più pesanti. Da Marzo infatti le ragazze biancocelesti affronteranno la seconda fase del torneo cruciale e il primo ostacolo sarà la Sampdoria. Il match che inizialmente era previsto per le 15, si disputerà invece sempre al Fersini ma alle ore 12.30