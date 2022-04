Lazio Women, le biancocelesti si salvano se...: le combinazioni

La Lazio Women è in piena lotta salvezza: tutte le combinazioni che favorirebbero la squadra biancoceleste

La Lazio Women è in piena lotta salvezza. Ma quali sono le combinazioni che favorirebbero la squadra biancoceleste? La quota che permetterebbe la permanenza in Serie A ora dista sei punti a tre partite dalla fine.

Le ragazze di Catini hanno solo una speranza, ossia vincerle tutte e sperare nei passi falsi di Napoli e Fiorentina.Infatti gli scontri diretti non sono a favore: è a sfavore quello con le toscane e in parità quello con il Napoli. Non aiuta nemmeno la differenza reti: la Lazio è a -28, complice un inizio di stagione senza una guida, il Napoli -13.