Lazio Women, i risultati dei settori giovanili biancocelesti di questa giornata di campionato: i risultati delle U15 e U17

Lazio Women, il Club ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale i risultati del settore giovanile femminile: le ultime

Termina un fine settimana di calcio anche per il settore giovanili della Lazio Women che raccolgono risultati altalenanti. Infatti le U17 di Stella hanno disputato una gara straripante contro il Palermo vincendo 5-1 mentre le U15 non trovano il settimo risultato utile consecutivo a causa della sconfitta per 0-3 nel derby contro la Roma. Il comunicato ufficiale della società:

UNDER 17 – «Tornano alla vittoria le ragazze della Lazio Women Under 17. La squadra guidata da Francesco Stella si impone sulle pari età del Palermo 5-1. La sfida del ‘Green Club’ non è mai messa in discussione, le biancocelesti vanno a segno con Laudiero, mentre è doppietta per Mancini Sofia e Livignani. Le biancocelesti risalgono la classifica e nel prossimo fine settimana saranno impegnate nella trasferta di Bari».

UNDER 15 – «Dopo sei risultati utili consecutivi (5 vittorie e un pareggio), si ferma il volo della Lazio Women Under 15. Le aquilotte guidate da Antonio Pio D’Ambrosi perdono la sfida casalinga con la Roma con il risultato di 0-3. Le biancocelesti si arrestano con la capolista e scivolano al terzo posto della classifica, ad un punto dal secondo posto occupato dal Napoli. Nel prossimo turno, anche l’Under 15 volerà in Puglia, le biancocelesti faranno visita alle pari età del Bari».