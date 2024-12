Lazio Women, il programma del mese di gennaio: tutti gli impegni tra campionato e Coppa Italia

Lazio Women, di seguito tutte le partite del mese di gennaio della squadra di Gianluca Grassadonia. Il programma

Sarà un periodo molto delicato quello del mese di gennaio per la Lazio Women. La squadra di Grassadonia si trova al settimo posto in classifica con dieci punti ed ha bisogno di riprendersi dopo un avvio di stagione non esaltante.

Dovrà cominciare dal match contro il Sassuolo in programma l’11 gennaio, per poi continuare con il Napoli il 18 gennaio e la Fiorentina il 25. Inoltre, avrà anche il doppio impegno in Coppa Italia contro la Juve: l’andata il 15 gennaio ed il ritorno il 30.