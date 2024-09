Lazio Women, parla Piemonte: «Non è un passo INDIETRO per me. Obiettivo fare il MEGLIO e mi ha sorpreso...»

Lazio Women, ai microfoni di Calciomercato.com, le parole di Martina Piemonte sul suo passaggio alla Lazio e sulla stagione appena iniziata

L’ultimo acquisto della Lazio Women, Martina Piemonte, è intervenuta ai microfoni di Calciomercato.com. Queste le sue dichiarazioni:

LAZIO – «La Lazio per me è un’opportunità. Non sta scritto da nessuna parte che siccome è una neo-promossa allora questa mia scelta sia un passo indietro. La società sta investendo tanto nel calcio femminile e io ho colto al volo questa chance. Non sarà un anno facile e io sono contenta di poter far parte di questo progetto. Abbiamo a disposizione delle ottime strutture che daranno a me e a tutta la squadra la possibilità di mostrare il nostro valore in campo».

GRUPPO – «Sono arrivata 4 giorni prima della partita, ma sono stata colpita da subito dal gruppo stupendo di compagne che ho trovato. Lavoratrici determinate, che scendono in campo con umiltà ma con il fuoco dentro. Ho percepito la fame che il mister ha trasmesso alla squadra già dall’anno scorso, quando sono state promosse in A. Questo ci ha aiutato nella partita contro la Roma che è stata molto difficile. Ora l’importante è lavorare, dimenticando quello che è successo e pensando subito all’importanza della prossima partita. Per noi l’obiettivo è giocare ogni partita come se fosse l’ultima. Il mister ci chiede di lottare ogni giorno, poi a fine anno vedremo dove saremo. Non pensiamo di essere rivelazioni o outsider o altro. Puntiamo a fare il meglio possibile».

OBIETTIVO – «Per me fare bene con la Lazio è il principale obiettivo, facendo bene ogni partita e dimostrare il mio valore e i frutti del lavoro che facciamo ogni giorno con il mister Grassadonia, che mi piace molto. La Nazionale è un avvenire futuro, che devo guadagnarmi partita dopo partita. Non è una cosa scontata. Quindi devo dare il meglio con la Lazio per sperare di continuare a giocare anche in azzurro».