Lazio Women, oggi la sfida col Pavia: il post social - FOTO

Lazio Women, oggi l’importante sfida contro il Pavia in campionato: il club ricorda l’appuntamenti sui propri profili social

Giornata importante quella di oggi per la Lazio Women di Grassadonia. Le biancocelesti infatti affronteranno il Pavia in campionato in trasferta (calcio d’inizio alle ore 15).

L’obiettivo di Grassadonia è quello di tornare a casa con i 3 punti per dare continuità.