La Lazio Women allenata da Caterina Morace non va oltre il pari a reti bianche contro le seconde in classifica della Riozzese

Oggi si è disputato un match d’alta classifica in Serie B femminile: la partita tra Riozzese Como e Lazio Women, terminata 0-0. Sono ancora 3 i punti che distanziano le due squadre in classifica, anche se le ragazze della Morace hanno una partita in meno.

Di seguito il tabellino del match:

RIOZZESE COMO-LAZIO 0-0

RIOZZESE COMO: Russo, Cascarano, Fusar Poli, Pellegrinelli (65′ Gomez Olivares), Abati, Fadini, Di Luzio (79′ Cama), Ferrario, Rognoni, Rizzon, Franco.

A disp.: Varriale, Cavicchia, Roventi, Segalini, Bettineschi. All.: Wergifker

LAZIO: Guidi, Savini, Santoro (79′ Clemente), Gambarotta, Martin, Castiello (65′ Lujks), Di Giammarino, Labate (46′ Cuschieri), Pittaccio, Visentin. Palombi (46′ Shanahan). A disp.: S. Berarducci, Mattei, M. Berarducci, Proietti. All.: Morace

Arbitro: Marco Maria Di Nosse (sez. di Nocera) Assistenti: Merlino, Cocomero NOTE: 34′ Santoro (L), 40′ Abati (R), 59′ Castiello (L), 82′ Cuschieri (L), 86′ Di Giammarino (L)