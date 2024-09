Lazio Women, dopo il derby c’è la Coppa Italia: DATA e ORARIO del match contro l’Orobica. Il programma della sfida

Dopo aver pareggiato la prima giornata di campionato per 1-1 nel derby contro la Roma, la Lazio Women è pronta a tornare in campo per la sfida di Coppa Italia contro l’Orobica Calcio Bergamo.

L’appuntamento è per domenica 8 settembre alle ore 12:30 al Centro Sportivo “Giacinto Facchetti” a Cologno al Serio (BG). La squadra che passerà il turno accederà agli ottavi di finale della competizione.