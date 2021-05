Lazio Women, Morace: «Lotito un passionale, Futuro? Sogniamo il titolo»

Lazio Women, Carolina Morace ha raccontato il percorso delle sue ragazze verso la promozione e il suo rapporto con Lotito

Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women, ha raccontato l’esaltante promozione della sua squadra in Serie A. Ecco le sue parole per Gazzetta Regionale:

PROMOZIONE – «Il primo pensiero? Che ce l’avevamo fatta, un grande entusiasmo. Mi ha impressionato la gioia delle ragazze che rincirrevano questa promozionde da diversi anni. La gara di Pomigliano è stata una svolta per la nostra stagione. Abbiamo vinto 2-0 ma potevamo segnarne anche quattro. Da partite come queste capisci che sei forte».

LOTITO E GAUCCI – «Sono due passionali e vogliono vincere. Mi ha fatto tantissimo piacere che il presidente Lotito abbia interrotto un suo pranzo (quello di compleanno, ndr) per venire a festeggiare con noi domenica. Sia io che le ragazze abbiamo apprezzato molto».

FUTURO – «Io ed il presidente ne parleremo. Fosse per me punterei allo Scudetto (ride, ndr) ma poi bisogna vedere come ce la giocheremo. Sicuramente il titolo è un sogno, ma bisogna capire l’obiettivo e poi pianificare e programmare».