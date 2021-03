Lazio Women, Morace: «Esordio casalingo, ogni particolare farà la differenza»

Carolina Morace – allenatrice della Lazio Women – presenta la gara di domani contro il Cesena, sul suo profilo Instagram

Carolina Morace esordirà finalmente tra le mura amiche di Formello. Domani, la Lazio Women giocherà contro il Cesena: scontro diretto che vale la promozione.

A presentare la sfida è proprio la stessa allenatrice che, su Instagram, scrive: «Domani alle ore 14.30 giocheremo contro il Cesena. Per me esordio casalingo dopo cinque partite giocate in trasferta. Un partita molto importante per la classifica, ogni particolare farà la differenza».