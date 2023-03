Lazio Women, Moraca: «Sto ritrovando la serenità che avevo leggermente perso nell’ultimo periodo». Ecco le parole dell’attaccante

Intervenuta ai microfoni ufficiali del club l’attaccante della Lazio Women, Giuseppina Moraca, ha raccontato l’ emozione vissuta segnando contro il San Marino. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Andare in gol è sempre un’emozione bella. Sto ritrovando la serenità che avevo leggermente perso nell’ultimo periodo e per questo ringrazio anche le mie compagne. Il gol più complicato è stato il secondo perché ho colpito al volo un pallone mentre avevo il sole contro che mi ha permesso di vedere il cross solo all’ultimo. Qui alla Lazio ho avuto la fortuna di trovare un gruppo e una società che mi ha permesso di sentirmi a mio agio. Con Chatzinikolaou ci siamo già incontrate a Napoli, ma ritrovarla è stata una grande fortuna anche considerando la ragazza che è fuori dal campo. Sono felice anche per il rientro di Visentin che lentamente tornerà ai suoi livelli. Oggi abbiamo avuto qualche difficoltà nel far girare il pallone, ma dopo il primo gol ci siamo sbloccate. Dovremo affrontare ancora partite così complicata, l’importante rimane portare a casa il risultato. I risultati di oggi sono a nostro favore, ma noi dobbiamo solamente pensare ad allenarci per riportare tutto in campo durante la partita. Dobbiamo pensare soltanto a noi stesse»