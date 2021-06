Lazio Women, primo colpo di mercato in arrivo? Piace Ohrstrom

Lazio Women, arriva il primo colpo di mercato per i biancocelesti? Piace la giocatrice della Fiorentina Ohrstrom

Primo colpo in entrata per la Lazio Women? Secondo Tuttocalciofemminile, il profilo di Stephanie Ohrstrom sarebbe finito nella lista di mercato biancoceleste. Sul portiere svedese infatti c’è da tempo il club neopromosso in Serie A, che avrebbe offerto alla giocatrice un contratto biennale e la possibilità di giocare da titolare nella prossima stagione.

La Fiorentina, però, ha rilanciato, offrendo un rinnovo che ora la giocatrice starebbe valutando.