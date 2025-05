Lazio Women, Megan Connolly: «La stagione passata è stata entusiasmante, e per il futuro sono ottimista»

Lazio Women, la calciatrice irlandese commenta il campionato scorso e le aspettative per il prossimo, parlando di crescita e sfide future

Megan Connolly, protagonista dell’evento Freccia Rossa Game On 2025 – Women in Sport, ha condiviso le sue riflessioni sulla stagione passata e le sue aspettative per il futuro in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lazio. La calciatrice irlandese ha analizzato il percorso della Lazio Women, evidenziando gli aspetti positivi e i margini di crescita per la squadra.

PAROLE: – «È stato un campionato eccitante per noi come squadra. La promozione dello scorso anno e il confronto diretto con la Roma alla prima giornata ci hanno preparato bene per il resto della stagione. Abbiamo avuto ottime prestazioni, anche se i risultati e i punti non sono stati quelli che meritavamo. Nonostante ciò, abbiamo continuato a imparare e crescere come squadra. Sono molto orgogliosa di quanto fatto, in particolare delle ultime 10-11 partite, dove abbiamo perso solo una volta contro il Como. Credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario».