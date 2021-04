Lazio Women, Martin: «Vivere a Roma è un sogno» – VIDEO

Adriana Martin ha parlato della sua avventura a Roma e nella Lazio Women: queste le sue dichiarazioni

Adriana Martin si è fin da subito ambientata benissimo in quel di Roma, diventando uno delle giocatrici pilastro della Lazio Women. L’ex capitana del Malaga ha parlato della sua avventura capitolina ai microfoni della Fundación AFE, organizzazione composta da calciatori spagnoli impegnati nella raccolta di fondi per la lotta contro il cancro.

Queste le sue parole: «Sono molto contenta di essere qui dopo anni negli Stati Uniti e in Inghilterra. Quello italiano era un campionato che volevo provare. Roma è la città eterna, dell’arte, della cultura. Me n’ero innamorata già tempo fa, quando ero ci ero venuta in vacanza. Vivere in una città meravigliosa come questa è un sogno che è diventato realtà. Cosa amo di più? Passeggiare per il quartiere bohemiène di Trastevere al tramonto. Insomma, è davvero una città speciale e le persone sono incredibili».