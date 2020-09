Il Presidente Lotito ha presenziato durante la conferenza di presentazione del team e dello staff della Lazio Women, dove ha parlato del mercato della prima squadra.

Il Presidente Claudio Lotito, a margine della presentazione del team e dello staff tecnico della Lazio Women, ha risposto alle domande dei cronisti presenti in merito al mercato e la stagione che aspetta la squadra maschile:

Con la Lazio femminile vi siete dati l’obiettivo della promozione, per la squadra maschile quale obiettivo vi siete prefissati?

«L’obiettivo è fare il meglio possibile, poi il campionato non lo giochiamo solo noi. Ci sono anche fattori imponderabili. L’anno scorso abbiamo mantenuto una condizione che poteva portarci a pretendere qualcosa di più, poi ci siamo accontentati di quello che abbiamo ottenuto. Quest’anno vogliamo fare tesoro dell’esperienza maturata e soprattutto andare ad integrare l’organico con alcune figure che possano dare un valore aggiunto».

Cosa manca alla squadra?

«Lo vedremo alla fine del mercato, quanto è stato fatto è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo preso un centrocampista, un portiere, un attaccante, un esterno e vedrete che arriverà qualcos’altro».

Dove può puntare la Lazio? «I programmi sono una cosa, io ho sempre detto che non vendo sogni, ma solide realtà. Il mio compito è di dare alla squadra le potenzialità per poter fare il massimo. Purtroppo in campo non vado io. La prima squadra ha le possibilità tecnico-agonistiche ed infrastrutturali di potersi esprimere al meglio, poi non so quello che otterranno sul campo».