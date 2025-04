Lazio Women, l’emozione di D’Auria: la reazione sui social della biancoceleste all’ingresso in campo in maglia Azzurra

Lazio Women l’ineffabile sensazione di gioia di D’Auria dopo l’ingresso in campo con la maglia Azzurra: il post sui social del difensore

Il momento tanto atteso è giunto per il difensore della Lazio Women Federica D’Auria la quale è entrata in campo per la prima volta nella sua vita con la maglia della Nazionale Azzurra.

L’emozione della giovane biancoceleste è riassumibile nell’espressione posta dalla giocatrice come didascalia dell’ultimo post sui social dove ha scritto: «L’emozione non ha voce». Un grande momento per la classe ’03 che dimostra di essere in piena rampa di lancio verso una crescita sempre più costante.