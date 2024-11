Lazio Women, Le Bihan: «Como partita difficile da preparare, ma siamo pronte, mi manca il gol, ma...»

Le parole di Clarisse Le Bihan, attaccante della Lazio Women, alla vigilia della sfida di campionato contro il Como

Clarisse Le Bihan ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del prossimo impegno della Lazio Women in campionato contro il Como. Di seguito le sue parole.

COMO – «È stato un po’ difficile preparare questa sfida perché non era presente tutta la squadra per via delle Nazionali, ma abbiamo lavorato molto bene e fatto allenamenti con tutta la squadra da tre giorni. Siamo pronte, sarà una partita importantissima per noi. Mi sento a casa qui, domani è una buona occasione per fare grandi cose per noi».

COME SI STA TROVANDO – «Sono felice, mi sento bene. Abbiamo un gruppo con molte qualità e sono pronta a giocare con tutte le mie compagne. Se mi manca il gol? Si, so che è importante per me essere decisiva. Domani proverò a fare gol e assist, tutto quello che posso per aiutare la squadra».

COSA LE PIACE DI PIU’ DELLA ROMA – «La Gricia e soprattutto il sole e la squadra, le ragazze sono molto simpatiche».