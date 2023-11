Lazio Women, le biancocelesti contro la violenza sulle donne: «Chi ti vuole bene non ti ferisce»

Sui propri canali social il club ha pubblicato un video con protagoniste le giocatrici della Lazio Women per mandare ancora una volta un forte messaggio per combattere la violenza sulle donne. Di seguito il post.

Chi ti vuole bene non ti ferisce.

Non ti mente. Non ti usa. Non ti tradisce.

Perché prima ancora di amarti

Ti rispetta#UNROSSOALLAVIOLENZA pic.twitter.com/qThf4pE8KV

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2023