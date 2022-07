Labate ha salutato la Lazio Women, attraverso un post apparso sui suoi canali social. Queste le sue parole

Labate ha salutato la Lazio Women, attraverso un post apparso sui suoi canali social. Queste le sue parole:

«Sei stata l’avverarsi dei miei sogni più profondi. Mi hai regalato gioie e sorrisi cosi preziosi che non dimenticherò mai. E l’emozione d’indossare quella maglia non se ne andrà più via perché ti ho cucita sul petto. Però purtroppo non sempre va come vogliamo, e forse questo non è il nostro momento ma fa parte del calcio».