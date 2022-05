L’attaccante della Lazio Women Visentin ha suonato la carica in vista della prossima stagione

Noemi Visentin, attaccante della Lazio Women, ha suonato la carica sui social in vista della prossima stagione in cui le biancocelesti dovranno tentare di tornare subito in Serie A.

IL POST – «Maggiore è l’ostacolo, maggiore è la gloria nel superarlo».