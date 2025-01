Lazio Women Juve 1-3: beffa e rabbia nel finale, non basta Piemonte; espulso Grassadonia

Lazio Women Juve, sconfitta nel finale delle biancocelesti: non basta il gol di Piemonte, Vangsgaard segna tra le proteste di Grassadonia, espulso

Lazio Women Juve finisce 1-3, partita d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Le biancoceleste cadono nel finale con un gol di Vangsgaard che ha causato la rabbia di Grassadonia, che è stato poi espulso per le proteste su un fallo in attacco non fischiato in occasione del secondo gol bianconero ed esce prendendo a calci il tunnel degli spogliatoi. Prima Martina Piemonte era riuscito a rimettere il risultato in pari dopo il primo vantaggio di Barbara Bonanesea. Nel recupero arriva anche il tris di Cantore.

MARCATORI: 42′ Bonansea, 50′ Piemonte, 86′ Vangsgaard, 90’+2 Cantore

LAZIO WOMEN (3-4-1-2): Karresmaa; D`Auria, Eriksen, Baltrip-Reyes; Pittaccio, Castiello, Benoit, Zanoli; Le Bihan; Visentin, Piemonte. All. Grassadonia. A disp. Cetinja, Bellomou, Kajan, Connolly, Martinovic, Oliviero, Simonetti, Goldoni

JUVE WOMEN (3-4-3): Proulx; Calligaris, Rosucci, Boattin; Bergamaschi, Brighton, Bennison, Thomas; Lehmann, Girelli, Bonansea. All. Canzi. A disp. Peyraud-Magnin, Capelletti, Kullberg, Harviken, Schatzer, Cantore, Vangsgaard, Beccari, Caruso, Cocino, Lenzini

ESPULSO: Grassadonia all’87 per proteste