Lazio Women Inter, ecco dove sarà trasmessa la sfida delle biancocelesti. I dettagli

La Lazio Women domenica 9 febbraio ospiterà al Fersini l‘Inter. Il calcio d’inizio è fissato alle 12:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone.