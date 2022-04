Lazio Women in Serie B, Ferrandi: «Consapevoli di aver dato tutti»

Giulia Ferrandi, giocatrice della Lazio Women, ha postato una storia sul suo Instagram dopo la retrocessione in Serie B

Dopo la sconfitta per 1-5 contro la Juventus Women, la Lazio di Catini è ufficialmente retrocessa in Serie B. Attraverso una Stories sul proprio profilo ufficiale Instagram, Giulia Ferrandi, centrocampista biancoceleste, commenta la retrocessione in cadetteria:

«Con la consapevolezza di aver dato tutto!».