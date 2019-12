Lazio Women, il punto sul 2019 e l’anno che verrà

Per le ragazze in biancoceleste, l’anno solare si è concluso con una vittoria. Ripercorriamo le tappe di questo 2019 in rosa

Iniziato bene e finito meglio: la sezione femminile della Lazio non poteva chiedere di più a questo 2019.

Nella seconda parte della scorsa stagione, le aquilotti hanno raggiunto risultati importanti come le vittorie con Milan Ladies, Roma DecimoQuarto, il derby contro la Roma CF ed il pareggio con l’Inter Women (squadra che è approdata poi in Serie A Femminile). La stagione si è conclusa con la rimanenza in Serie B grazie all’ottavo posto. Il nuovo campionato è iniziato con molte novità: allenatore nuovo, partite spostate al Fersini di Formello ed un settore giovanile ex novo. Tutte questi cambiamenti hanno influito in meglio sulla squadra, arrivando a dicembre difendendo un meritato terzo posto in solitaria. Il 2020 regalerà tante altre grandi gioie a queste ragazze che stanno lavorando sodo e difendono i colori più belli al mondo.