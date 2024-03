Lazio Women-Freedom, al Fersini per la sfida del campionato femminile sono presenti due biancocelesti: ecco di chi si tratta

Nonostante non ci sia in campo la Lazio di Tudor, la squadra biancoceleste è comunque in campo con la Lazio Women di mister Grassadonia. La formazione capitolina sfida il Freedom e ad assistere al match ci sono ben due biancocelesti oltre Lotito ovvero Tudor e Pellegrini.